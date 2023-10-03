брянскую область россии атаковал БПЛА

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Минобороны рф сообщило, что якобы ликвидировало дрон над брянской областью, пишет УНН.

Цитата 

“2 октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении. 

Минобороны отмечает, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над брянской областью.

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Напомним

В воскресенье возле аэропорта российского города сочи упал беспилотник. 14 рейсов задержали, 1 рейс отменили.

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