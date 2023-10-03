брянскую область россии атаковал БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Минобороны рф сообщило, что якобы ликвидировало дрон над брянской областью, пишет УНН.
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“2 октября около 23.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что якобы дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над брянской областью.
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Напомним
В воскресенье возле аэропорта российского города сочи упал беспилотник. 14 рейсов задержали, 1 рейс отменили.