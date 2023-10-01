Біля аеропорту сочі впав безпілотник. Довелося затримати 14 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Біля аеропорту російського міста сочі впав безпілотник. 14 рейсів затримали, 1 рейс відмінили. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
У міністерстві оборони рф запевняють, що на території краснодарського краю силами ППО був знищений безпілотник.
Тим часом росЗМІ уточнюють, що безпілотник впав біля міжнародного аеропорту міста сочі. З посиланням на місцеву владу додають, що аеропорт тимчасово припинив роботу: 14 рейсів були затримані, 1 рейс відмінений.
Окрім цього, в міноборони рф стверджують, що ще три БПЛА сьогодні вранці були збиті у смоленській області.
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