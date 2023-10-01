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Біля аеропорту сочі впав безпілотник. Довелося затримати 14 рейсів

Біля аеропорту сочі впав безпілотник. Довелося затримати 14 рейсів

Київ • УНН

 • 158456 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Біля аеропорту російського міста сочі впав безпілотник. 14 рейсів затримали, 1 рейс відмінили. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

У міністерстві оборони рф запевняють, що на території краснодарського краю силами ППО був знищений безпілотник.

Тим часом росЗМІ уточнюють, що безпілотник впав біля міжнародного аеропорту міста сочі. З посиланням на місцеву владу додають, що аеропорт тимчасово припинив роботу: 14 рейсів були затримані, 1 рейс відмінений.

Окрім цього, в міноборони рф стверджують, що ще три БПЛА сьогодні вранці були збиті у смоленській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дрон СБУ ліквідував російську радіолокаційну станцію “Каста” у курській області — джерела

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