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Возле аэропорта Сочи упал беспилотник. Пришлось задержать 14 рейсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Возле аэропорта российского города Сочи упал беспилотник. 14 рейсов задержали, 1 рейс отменили. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

В министерстве обороны рф уверяют, что на территории краснодарского края силами ПВО был уничтожен беспилотник.

Тем временем росСМИ уточняют, что беспилотник упал возле международного аэропорта города Сочи. С ссылкой на местные власти добавляют, что аэропорт временно прекратил работу: 14 рейсов были задержаны, 1 рейс отменен.

Кроме этого, в минобороны рф утверждают, что еще три БПЛА сегодня утром были сбиты в смоленской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дрон СБУ ликвидировал российскую радиолокационную станцию “Каста” в курской области — источники

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