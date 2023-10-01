Возле аэропорта Сочи упал беспилотник. Пришлось задержать 14 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Возле аэропорта российского города Сочи упал беспилотник. 14 рейсов задержали, 1 рейс отменили. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
В министерстве обороны рф уверяют, что на территории краснодарского края силами ПВО был уничтожен беспилотник.
Тем временем росСМИ уточняют, что беспилотник упал возле международного аэропорта города Сочи. С ссылкой на местные власти добавляют, что аэропорт временно прекратил работу: 14 рейсов были задержаны, 1 рейс отменен.
Кроме этого, в минобороны рф утверждают, что еще три БПЛА сегодня утром были сбиты в смоленской области.
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