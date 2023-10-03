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Актуальне
брянську область росії атакував БПЛА

брянську область росії атакував БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міноборони рф повідомило, що нібито ліквідувало дрон над брянською областю, пише УНН.

Цитата 

“2 жовтня близько 23.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні. 

Міноборони зазначає, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над брянською областю.

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Нагадаємо

У неділю біля аеропорту російського міста сочі впав безпілотник. 14 рейсів затримали, 1 рейс відмінили.

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