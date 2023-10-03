брянську область росії атакував БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міноборони рф повідомило, що нібито ліквідувало дрон над брянською областю, пише УНН.
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“2 жовтня близько 23.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Міноборони зазначає, що нібито черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над брянською областю.
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Нагадаємо
У неділю біля аеропорту російського міста сочі впав безпілотник. 14 рейсів затримали, 1 рейс відмінили.