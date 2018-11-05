Самоуверенного водителя подозревают в гибели четырех человек из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, из-за самоуверенности которого в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу”, - говорится в сообщении.
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Преступная самонадеянность мужчины стоила жизни трем его пассажирам: 56-летнему мужчине и женщинам 65 и 59 лет. Впоследствии еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Водитель и двое пассажиров Renault Megane получили телесные повреждения различной степени тяжести. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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27 июля 40-летний ранее судимый житель г. Горловки, управляя автомобилем Opel Omega на автодороге “Лиман-Бахмут-Горловка”, не убедился в опасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездной карман, вблизи поворота на с . Зайцево, не уступил дорогу автомобилю Renault Megane, который двигался навстречу по равнозначной дороге. Суд взял виновника смертельного ДТП под стражу.