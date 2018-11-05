Самоуверенного водителя подозревают в гибели четырех человек из-за ДТП

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108322 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116250 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154658 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147937 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138173 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129019 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173767 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118142 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141692 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145429 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Самоуверенного водителя подозревают в гибели четырех человек из-за ДТП

Самоуверенного водителя подозревают в гибели четырех человек из-за ДТП

Киев  •  УНН

 • 7811 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, из-за самоуверенности которого в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу”, - говорится в сообщении.

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Преступная самонадеянность мужчины стоила жизни трем его пассажирам: 56-летнему мужчине и женщинам 65 и 59 лет. Впоследствии еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Водитель и двое пассажиров Renault Megane получили телесные повреждения различной степени тяжести. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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27 июля  40-летний ранее судимый житель г. Горловки, управляя автомобилем Opel Omega на автодороге “Лиман-Бахмут-Горловка”, не убедился в опасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездной карман, вблизи поворота на с . Зайцево, не уступил дорогу автомобилю Renault Megane, который двигался навстречу по равнозначной дороге. Суд взял виновника смертельного ДТП под стражу.

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