У ДТП на Донеччині загинули троє осіб, ще семеро травмовані

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КИЇВ. 27 липня. УНН. На трасі Горлівка - Бахмут, у Донецькій області, зіткнулися два легкових автомобілі. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

"Зіткнення автомобілів "Рено" та "Опель" сталося сьогодні близько 10-ї ранку на трасі Горлівка - Бахмут. За попередніми даними на міжміській дорозі поблизу повороту в сторону с. Зайцеве сталося зіткнення двох легковиків", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП від отриманих травм три пасажири "Опеля" загинули. Водіїв автівок та 5 інших пасажирів госпіталізували до лікарні м. Бахмут з травмами різного ступеню важкості.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) КК України.

Нагадаємо, поблизу с. Йосипівка у Житомирській області мікроавтобус зіштовхнувся з двоповерховим автобусом, у салоні якого було близько 70 осіб. 

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