При ДТП в Донецкой области погибли три человека, еще семеро травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На трассе Горловка - Бахмут, в Донецкой области, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Столкновение автомобилей "Рено" и "Опель" произошло сегодня около 10 утра на трассе Горловка - Бахмут. По предварительным данным на междугородной дороге вблизи поворота в сторону с. Зайцево произошло столкновение двух легковых автомобилей", - говорится в сообщении.
В результате ДТП от полученных травм три пассажира "Опеля" погибли. Водителей автомобилей и 5 других пассажиров госпитализировали в больницу г. Бахмут с травмами различной степени тяжести.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины.
Напомним, вблизи с. Йосиповка в Житомирской области микроавтобус столкнулся с двухэтажным автобусом, в салоне которого находилось около 70 человек.