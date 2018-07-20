Масштабна ДТП під Києвом: троє осіб загинуло, троє - травмовано

"Три людини загинули, ще троє постраждали", - повідомили правоохоронці, які працюють на місці події.

Наразі деталі ДТП не відомі. На шосе утворився кількакілометровий затор.

Нагадаємо, сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Житомирській області маршрутка в’їхала у вантажівку. У результаті загинули 10 людей, ще 10 постраждали. У Житомирській області оголосили жалобу за загиблими у ДТП.