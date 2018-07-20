Масштабна ДТП під Києвом: троє осіб загинуло, троє - травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Під Києвом, на Старообухівському шосе, сталась масштабна ДТП. У результаті аварії три людини постраждали і ще троє - загинули, передає кореспондент УНН.
"Три людини загинули, ще троє постраждали", - повідомили правоохоронці, які працюють на місці події.
Наразі деталі ДТП не відомі. На шосе утворився кількакілометровий затор.
Нагадаємо, сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Житомирській області маршрутка в’їхала у вантажівку. У результаті загинули 10 людей, ще 10 постраждали. У Житомирській області оголосили жалобу за загиблими у ДТП.