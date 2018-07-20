Масштабное ДТП под Киевом: три человека погибли, трое - травмированы

"Три человека погибли, еще трое пострадали", - сообщили правоохранители, которые работают на месте происшествия.

Сейчас детали ДТП не известны. На шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области маршрутка въехала в грузовик. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.