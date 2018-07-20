Жахлива ДТП під Житомиром: поліція уточнила інформацію про постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Діти, які постраждали внаслідок ДТП на трасі Київ - Чоп, госпіталізовані до реанімації. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції, передає УНН.
"Станом на 13:30 відомо, що серед травмованих 2 дітей: дівчинка 2007 р.н., жителька с. Гульськ Новоград-Волинського району; хлопчик, на вигляд 13-ти років. Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні", - йдеться в повідомленні.
У медичні заклади Житомира доставили жительку Ружинського району Житомирської області 1993 року народження, жителя м. Новоград-Волинського 1963 року народження, жителя м. Коростеня, ще 1 жінку, особа якої наразі встановлюється.
Зазначено, що постраждалі перебувають у Житомирській обласній лікарні, дитячій обласній лікарні, міській лікарні №1, Житомирській райлікарні.
На місці аварії продовжують працювати слідчо-оперативні групи ГУНП в області та Житомирського відділення поліції, патрульні, рятувальники та медики. Обставити ДТП встановлюються.
Нагадаємо, автопригода сталася на трасі Київ - Чоп, у Житомирській області, сьогодні вранці: маршрутка в'їхала у вантажівку. У результаті загинули 10 людей, ще 10 постраждали. У Житомирській області оголосили жалобу за загиблими у ДТП.