Жуткое ДТП под Житомиром: полиция уточнила информацию о пострадавших

"По состоянию на 13:30 известно, что среди травмированных 2 детей: девочка 2007 г.р., жительница с. Гульск Новоград-Волынского района; мальчик, на вид 13-ти лет. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения Житомира доставили жительницу Ружинского района Житомирской области 1993 года рождения, жителя г. Новоград-Волынский 1963 года рождения, жителя г. Коростень, еще 1 женщину, лицо которой устанавливается.

Отмечено, что пострадавшие находятся в Житомирской областной больнице, детской областной больнице, городской больнице №1, Житомирской райбольнице.

На месте аварии продолжают работать следственно-оперативные группы ГУНП в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики. Обставить ДТП устанавливаются.

Напомним, автопроисшествие произошло на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, сегодня утром: маршрутка въехала в грузовик. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.