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Самовпевненого водія підозрюють у загибелі чотирьох осіб через ДТП

Самовпевненого водія підозрюють у загибелі чотирьох осіб через ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно водія, через самовпевненість якого у ДТП загинули четверо людей. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

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Злочинна самовпевненість чоловіка коштувала життя трьом його пасажирам: 56-річному чоловіку та жінкам 65 і 59 років. Згодом ще одна постраждала померла у лікарні. Водій та двоє пасажирів Renault Megane отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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 27 липня поточного року 40-річний раніше судимий мешканець м. Горлівки, керуючи автомобілем марки Opel Omega на автошляху “Лиман-Бахмут-Горлівка”, не переконався у небезпеці маневру та, виконуючи поворот ліворуч з проїжджої частини у заїзну кишеню, поблизу повороту до с. Зайцеве, не поступився дорогою автомобілю Renault Megane, який рухався назустріч по рівнозначній дорозі. Суд взяв винуватця смертельної ДТП під варту

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