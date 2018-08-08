Суд заарештував винуватця смертельної ДТП із загорянням трьох авто під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Повідомлено про підозру та взято під варту водія, який в стані алкогольного сп’яніння, не маючи при собі водійського посвідчення, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою, внаслідок чого загинуло подружжя, а їхню малолітню дитину із травмами було доставлено до лікарні. Про це поінформувала прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокуратури Київської області горе-водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб) КК України. За клопотанням прокуратури йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що ввечері п'ятниці, 20 липня, 33-річний водій, рухаючись по дорозі у Кагарлицькому районі, і не впевневшись у безпеці свого маневру, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою автівкою, в якій їхала родина.
Внаслідок ДТП пасажири автівки - 48-річна жінка та її 43-річний чоловік загинули на місці події, а їхню 9-річну дитину із травмами було доставлено до лікарні.
Винуватця ДТП затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Як виявилось, при собі у правопорушника не було водійського посвідчення, а рівень сп’яніння сягав 1,68 промілє, що становить середній ступень сп’яніння.
Правопорушнику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, військовий отримав суворий вирок за ДТП із загибеллю 3 осіб через пияцтво.