Суд арестовал виновника смертельного ДТП с возгоранием трех авто под Киевом

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Водителю, который в состоянии алкогольного опьянения, не имея при себе водительского удостоверения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли супруги, а их малолетний ребенок был с травмами доставлен в больницу, сообщено о подозрении. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области горе-водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. По ходатайству прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером пятницы, 20 июля, 33-летний водитель, двигаясь по дороге в Кагарлыкском районе, и не уверившись в безопасности своего маневра, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной, в которой ехала семья.

В результате ДТП пассажиры автомобиля - 48-летняя женщина и ее 43-летний муж погибли на месте происшествия, а их 9-летний ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как оказалось, при себе у правонарушителя не было водительского удостоверения, а уровень опьянения достигал 1,68 промилле, что составляет средний степень опьянения.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, военный получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек из-за пьянства.

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