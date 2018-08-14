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На Донеччині судитимуть водія, чия брутальна поведінка за кермом згубила 3 осіб

Київ • УНН

 • 9307 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Водію, через самовпевненість якого у ДТП загинули троє людей, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

На Донеччині судитимуть водія, чия брутальна поведінка за кермом згубила 3 осіб

“Злочинна самовпевненість чоловіка коштувала життя трьом його пасажирам: 56-річному чоловіку та жінкам 65 і 59 років. Згодом ще одна постраждала померла у лікарні. Водій та двоє пасажирів Renault Megane отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості”, — зазначається у повідомленні.

Слідчий суддя Краматорського міського суду задовольнив клопотання прокуратури Донецької області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України.

Установлено, що 27 липня поточного року 40-річний раніше судимий мешканець м. Горлівки, керуючи автомобілем марки Opel Omega на автошляху “Лиман-Бахмут-Горлівка”, не переконався у небезпеці маневру та, виконуючи поворот ліворуч з проїжджої частини у заїзну кишеню, поблизу повороту до с. Зайцеве, не поступився дорогою автомобілю Renault Megane, який рухався назустріч по рівнозначній дорозі.

На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину та ухвалою суду підозрюваного поміщено до слідчого ізолятора строком на 30 діб.

Нагадаємо, суд заарештував винуватця смертельної ДТП із загорянням трьох авто під Києвом.

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