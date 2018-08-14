В Донецкой области будут судить водителя, чье грубое поведение за рулем погубило 3 человек

“Преступная самонадеянность мужчины стоила жизни трем его пассажирам: 56-летнему мужчине и женщинам 65 и 59 лет. Впоследствии еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Водитель и двое пассажиров Renault Megane получили телесные повреждения разной степени тяжести”, - отмечается в сообщении.

Следственный судья Краматорского городского суда удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, в случае, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Установлено, что 27 июля этого года 40-летний ранее судимый житель г. Горловки, управляя автомобилем Opel Omega на автодороге “Лиман-Бахмут-Горловка”, не убедился в опасности маневра и, выполняя поворот налево с проезжей части в заездные карманы, вблизи поворота к с. Зайцево, не уступил дорогу автомобилю Renault Megane, который двигался навстречу по равнозначной дороге.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного особо тяжкого преступления и постановлением суда подозреваемого поместили в следственный изолятор сроком на 30 суток.

Напомним, суд арестовал виновника смертельного ДТП с возгоранием трех авто под Киевом.