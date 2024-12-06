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Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Киев  •  УНН

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КП "Броваритепловодоенергія" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт для производства тепла и электроэнергии. Планируется установка еще двух более мощных установок на 600 и 1200 кВт.

Броварская территориальная община продолжает идти к энергонезависимости, внедряя современные технологии и получая поддержку от международных партнеров. Как сообщил городской голова Игорь Сапожко, коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от Агентства США по международному развитию (USAID) первую когенерационную установку мощностью 260 кВт, пишет УНН.

"На днях наше коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило от Агентства США по международному развитию USAID первую когенерационную установку мощностью 260 кВт, которая будет установлена на одном из объектов предприятия", - сообщил Игорь Сапожко.

Когенерационные установки являются инновационным решением, которое позволяет одновременно производить тепловую и электрическую энергию. Это не только повышает эффективность использования ресурсов, но и значительно снижает зависимость от внешних источников энергии.

"Наша община продолжает держать курс на максимальную оптимизацию действенной энергонезависимости... В ближайшее время ожидаем еще две установки, которые значительно усилят энергостабильность наших теплоэнергетиков", - отметил Игорь Сапожко.

Он также выразил благодарность американским партнерам за помощь в укреплении энергетической устойчивости города.

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города25 нояб. 2024, 13:46 • 124773 просмотра

Заместитель директора КП "Броваритепловодоэнергия" Владлена Боровская в эксклюзивном комментарии УНН объяснила, что когенерационная установка, переданная американскими партнерами, необходима для бесперебойной работы оборудования, независимости от общей сети.

"Эта установка даст нам собственную электроэнергию. С учетом отключения света и постоянного отключения оборудования при отсутствии электроэнергии - мы будем постоянно обеспечены электроэнергией и бесперебойно будет работать насосное оборудование, что позволит бесперебойно поставлять тепловую энергию потребителям", - отметила она.

Владлена Боровская рассказала, что местная власть сотрудничает с американцами с 2022 года.

"Они нам уже помогали с оборудованием в части задвижек, трубопроводов, насосы у нас с ними были, они нам тоже подарили позапрошлом году аварийную машину для перевозки бригады тепловых сетей. Поэтому мы с ними хорошо сотрудничаем, мы постоянно с ними на связи. В этом году возникла необходимость - и они были готовы помочь нам для обеспечения альтернативного источника питания, именно таких объектов, которые обеспечивают теплоснабжение жителей", - отметила она.

По ее словам, коммунальное предприятие планирует получить еще две когенерационные установки. Та, которую уже передали американские партнеры, самая маленькая. Другие будут иметь мощность 600 кВт и 1200 кВт.

"Предприятие только в начале пути к энергонезависимости, потому что у нас есть установка солнечных панелей на одном из объектов, что сделало его частично энергонезависимым. И вот сейчас мы планируем обеспечить условно говоря еще 3 объекта именно по тепловой энергии, прошлые объекты были водяные, сейчас тепловые. Мы будем двигаться дальше, но для этого нужно пройти довольно большой путь", - рассказала Владлена Боровская.

В частности, по ее словам, на некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели и это направление в будущем местная власть планирует развивать.

Это очередной шаг Броваров к созданию современной инфраструктуры, которая отвечает потребностям общины и обеспечивает стабильность в условиях военного положения. Благодаря сотрудничеству местной власти с международными партнерами община становится примером во внедрении энергоэффективных решений.

Напомним

В Броварской общине Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. Кроме того, по словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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