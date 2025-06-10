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Бросил коктейль Молотова в чужой дом, чтобы отомстить: в Киевской области мужчина получил подозрение

Киев • УНН

 • 984 просмотра

21-летний житель села Слободка бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом во двор односельчанина из-за мести. Огонь повредил фасад дома, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Бросил коктейль Молотова в чужой дом, чтобы отомстить: в Киевской области мужчина получил подозрение

В Киевской области задержали мужчину и сообщили ему о подозрении за брошенную бутылку с легковоспламеняющимся веществом в дом односельчанина для мести, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"В селе Слободка 21-летний местный житель, с целью мести, бросил во двор односельчанина зажженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом. За содеянное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что между двумя молодыми людьми возник конфликт. "Чтобы отомстить, 21-летний парень взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом и бросил ее во двор домовладения 19-летнего оппонента. Пожар удалось самостоятельно ликвидировать, однако огонь повредил фасад дома", - отметили в полиции.

Полицейские установили и задержали фигуранта в процессуальном порядке.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ).

Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении13.03.24, 11:21 • 21848 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
Национальная полиция Украины
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