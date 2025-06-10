Кинув коктейль Молотова в чужий будинок, щоб помститися: на Київщині чоловік отримав підозру

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо
Ексклюзив
13:58 • 3784 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Ексклюзив
13:21 • 12581 перегляди

росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки - військовий експерт

13:16 • 15675 перегляди

ЄС запропонував 18-й пакет санкцій проти рф: у фокусі - стеля цін на нафту рф у $45, "тіньовий флот" і банки

Ексклюзив
11:54 • 19938 перегляди

Множинне громадянство: остаточного законопроєкту немає, його намагаються швидко доопрацювати

Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 73894 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 163818 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 120593 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 112718 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 210486 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 66820 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.6м/с
35%
754мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

10 червня, 05:39 • 52102 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

10 червня, 07:28 • 37112 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

10 червня, 08:07 • 45823 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 32192 перегляди

рф підозрюють у запуску дронів з кораблів у напрямку військових об’єктів Німеччини: дані розслідування

09:20 • 52094 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 210474 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 200119 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 191367 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 205548 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 191265 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Алі Хаменеї

Урсула фон дер Ляєн

Кая Каллас

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Польща

Північна Корея

Реклама
УНН Lite

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

13:35 • 8018 перегляди

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 18383 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 32890 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

10 червня, 07:28 • 37788 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 51402 перегляди
Актуальне

МіГ-31

YouTube

ChatGPT

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Кинув коктейль Молотова в чужий будинок, щоб помститися: на Київщині чоловік отримав підозру

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

21-річний мешканець села Слобідка кинув пляшку з легкозаймистою речовиною у двір односельця через помсту. Вогонь пошкодив фасад будинку, зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

Кинув коктейль Молотова в чужий будинок, щоб помститися: на Київщині чоловік отримав підозру

У Київській області затримали чоловіка і повідомили йому про підозру за кинуту пляшку з легкозаймистою речовиною в будинок односельця задля помсти, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

"У селі Слобідка 21-річний місцевий житель, з метою помсти, кинув на подвірʼя односельця запалену пляшку з легкозаймистою речовиною. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що між двома молодиками виник конфлікт. "Аби помститися, 21-річний молодик взяв пляшку з легкозаймистою речовиною та кинув її на подвірʼя домоволодіння 19-річного опонента. Пожежу вдалося самотужки ліквідувати, однак вогонь пошкодив фасад будинку", - зазначили у поліції.

Поліцейські встановили та затримали фігуранта в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ).

Підпалив будинок на Київщині, внаслідок чого загинула жінка: зловмиснику повідомлено про підозру13.03.24, 11:21 • 21848 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
Національна поліція України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9