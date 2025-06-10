Кинув коктейль Молотова в чужий будинок, щоб помститися: на Київщині чоловік отримав підозру

У Київській області затримали чоловіка і повідомили йому про підозру за кинуту пляшку з легкозаймистою речовиною в будинок односельця задля помсти, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.

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"У селі Слобідка 21-річний місцевий житель, з метою помсти, кинув на подвірʼя односельця запалену пляшку з легкозаймистою речовиною. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що між двома молодиками виник конфлікт. "Аби помститися, 21-річний молодик взяв пляшку з легкозаймистою речовиною та кинув її на подвірʼя домоволодіння 19-річного опонента. Пожежу вдалося самотужки ліквідувати, однак вогонь пошкодив фасад будинку", - зазначили у поліції.

Поліцейські встановили та затримали фігуранта в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ).

Підпалив будинок на Київщині, внаслідок чого загинула жінка: зловмиснику повідомлено про підозру