Поджог дом на Киевщине, в результате чего погибла женщина: злоумышленнику сообщено о подозрении

В городе Березань Киевской области мужчина в нетрезвом состоянии поджег дом, в результате чего погибла женщина, злоумышленнику сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.

В Броварское управление полиции поступило сообщение о возгорании частного дома в городе Березань. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 42-летней женщины, - говорится в сообщении.

Детали

Выездом на место происшествия правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 47-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что фигурант отдыхал в компании знакомых: двух женщин и мужчины. Во время распития спиртных напитков между присутствующими возник конфликт. Злоумышленник вышел из дома в гаражное помещение, там взял канистру с бензином и вернувшись, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег комнату. В результате чего, возникло возгорание помещения.

Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту совершения умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) следователи сообщили задержанному о подозрении.

Напомним

Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.