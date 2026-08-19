Бросил болонку об пол из-за лая: киевлянина приговорили к 6 годам

В Киеве мужчину, бросившего мальтийскую болонку об пол, в результате чего собака погибла, приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, пишет УНН.

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При поддержании публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры города Киева вынесен обвинительный приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве собаки.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным способом. Также этого же мужчину судили за кражу из автомобиля, который его владелица не заперла - отметили в прокуратуре.

По совокупности преступлений обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщили в прокуратуре.

Суть дела

"Киевлянин, проживавший с матерью и братом, зашел в комнату, где находилась мальтийская болонка его матери. Песик по кличке Кузя начал лаять, что не понравилось мужчине. Он схватил собаку и силой выбросил ее в коридор, пес ударился об пол. От полученных травм собака погибла", - сообщили в прокуратуре.