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Кинув болонку об підлогу через гавкіт: киянина засудили до 6 років

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

34-річний чоловік кинув собаку матері об підлогу через гавкіт, від травм тварина загинула. Також його визнали винним у крадіжці з авто.

Кинув болонку об підлогу через гавкіт: киянина засудили до 6 років

У Києві засуджено до 6 років позбавлення волі чоловіка, який кинув мальтійську болонку об підлогу, через що собака загинув, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 34- річному чоловіку, обвинуваченому у вбивстві собаки.

Вироком суду чоловіка визнано винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом. Також цього ж чоловіка судили за крадіжку з машини, яку її власниця не зачинила

- зазначили у прокуратурі.

За сукупністю злочинів обвинуваченого засуджено до 6 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою, повідомили у прокуратурі.

Суть справи

"Киянин, який мешкав з матір’ю та братом, зайшов у кімнату, де була мальтійська болонка його матері. Песик на прізвисько Кузя почав гавкати, що не сподобалось чоловіку. Він схопив собаку та силою викинув в коридор, пес вдарився об підлогу. Від отриманих травм собака загинув", - повідомили в прокуратурі.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал
Тварини
Довічне позбавлення волі
Київ