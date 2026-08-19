Кинув болонку об підлогу через гавкіт: киянина засудили до 6 років
Київ • УНН
34-річний чоловік кинув собаку матері об підлогу через гавкіт, від травм тварина загинула. Також його визнали винним у крадіжці з авто.
У Києві засуджено до 6 років позбавлення волі чоловіка, який кинув мальтійську болонку об підлогу, через що собака загинув, повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, пише УНН.
Деталі
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 34- річному чоловіку, обвинуваченому у вбивстві собаки.
Вироком суду чоловіка визнано винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом. Також цього ж чоловіка судили за крадіжку з машини, яку її власниця не зачинила
За сукупністю злочинів обвинуваченого засуджено до 6 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою, повідомили у прокуратурі.
Суть справи
"Киянин, який мешкав з матір’ю та братом, зайшов у кімнату, де була мальтійська болонка його матері. Песик на прізвисько Кузя почав гавкати, що не сподобалось чоловіку. Він схопив собаку та силою викинув в коридор, пес вдарився об підлогу. Від отриманих травм собака загинув", - повідомили в прокуратурі.