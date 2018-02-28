Британцы обеспокоены уровнем антибиотиков в домашней птице из США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Американцы используют в 3 раза больше антибиотиков при производстве домашней птицы, чем британцы. Об этом свидетельствуют результаты исследования британских ученых, передает УНН со ссылкой на Poultry World.
“В два раза больше антибиотиков американские фермеры применяют при выращивании свиней, в три раза больше — при выращивании цыплят, в пять раз больше — при выращивании индюшек”, — говорится в сообщении.
Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE — ред.) разделяет обеспокоенность британцев. По оценкам ученых организации, при выращивании сельскохозяйственных животных сегодня используется 73% всех видов антибиотиков. А к 2030 году показатель может увеличиться еще на 53%, уверяют в OIE.
Ранее УНН тестировал курицу украинского производства. В куриных тушках торговых марок “Наша Ряба”, "Львівські курчата", "Гаврилівські курчата" и двух домашних курицах, купленных на рынке и в магазине, “антибиотик” не выявлен.
Напомним, курица в Америке стоит в три раза дороже, чем в Украине.