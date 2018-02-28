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Британці стурбовані рівнем антибіотиків у домашній птиці із США

Британці стурбовані рівнем антибіотиків у домашній птиці із США

Київ • УНН

 • 8696 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Американці використовують у 3 рази більше антибіотиків при виробництві домашньої птиці, ніж британці. Про це свідчать результати дослідження британських вчених, передає УНН з посиланням на Poultry World.

"У два рази більше антибіотиків американські фермери застосовують при вирощуванні свиней, у три рази більше - при вирощуванні курчат, у п'ять разів більше - при вирощуванні індичок", - йдеться в повідомленні.

Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин (OIE - ред.) поділяє стурбованість британців. За оцінками вчених організації, при вирощуванні сільськогосподарських тварин сьогодні використовується 73% всіх видів антибіотиків. А до 2030 року показник може збільшитися ще на 53%, запевняють в OIE

Раніше УНН тестував курку українського виробництва. У курячих тушках торгових марок "Наша Ряба", "Львівські курчата", "Гаврилівські курчата" і двох домашніх курках, куплених на ринку і в магазині, "антибіотик" не виявлено.

Нагадаємо, курка в Америці коштує в три рази дорожче, ніж в Україні.

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