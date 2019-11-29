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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 17774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104441 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80694 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104297 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116649 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146748 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147526 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Британский журнал обозначил оккупированный Севастополь как российский город

Британский журнал обозначил оккупированный Севастополь как российский город

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Посольство Украины в Великобритании заявило, что сильно разочарованы через обозначения оккупированного Севастополя как русское в журнале Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, находится в Лондоне. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter украинского диппредставительства, передает УНН.

Сообщается, в последнем номере издания, аннексированый Севастополь был назван городом России.

“Мы крайне разочарованы”, — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве Украины призвали удалить неправильное отражение города и указать достоверную информацию по Севастополю.

Чуть позже посольство сообщило, что издательство журнала сообщило им, что кроме того, что журнал исправит статус города, в журнале еще напишут, что сейчас Севастополь находится под российской оккупацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД Польши разочарованы действиями Apple относительно обозначения Крыма территорией РФ

Как сообщал УНН, ранее посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыму, как части России в приложениях компании.

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