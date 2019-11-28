У МЗС Польщі розчаровані діями Apple щодо позначення Криму територією РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач висловив розчарування у зв’язку з позначенням анексованого Криму в якості російської території в додатках компанії Apple. Про це написав Пшедач на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування у нещодавньо виявленому підході компанії Apple до Криму, позначивши його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам Apple!”, — написав віце-міністр.
Нагадаємо, до цього розчарування діями Apple щодо позначення Криму територією РФ виказали у Литві.
Як повідомляв УНН, раніше посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму, як частини Росії в додатках компанії.
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