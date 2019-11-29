Британський журнал позначив окупований Севастополь як російське місто
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Посольство України у Великій Британії заявило, що сильно розчаровані через позначення окупованого Севастополя як російське в журналі Survival, який випускає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, що знаходиться в Лондоні. Відповідну заяву було опубліковано в Twitter українського диппредставництва, передає УНН.
Повідомляється, в останньому номері видання, анексований Севастополь був названий містом Росії.
“Ми вкрай розчаровані”, — йдеться в заяві посольства.
У диппредставництві України закликали видалити неправильне відображення міста і вказати достовірну інформацію щодо Севастополя.
Трохи згодом посольство повідомило, що видавництво журналу повідомило їх, що окрім того, що журнал виправить статус міста, у журналі ще напишуть, що наразі Севастополь знаходиться під російською окупацією.
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Як повідомляв УНН, раніше посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму, як частини Росії в додатках компанії.