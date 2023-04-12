Британский производитель банкнот: спрос на банкноты самый низкий за последние 20 лет

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Производитель банкнот De La Rue заявил, что спрос на банкноты во всем мире находится на самом низком уровне за последние 20 лет, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Компания "De La Rue", которая производит треть банкнот во всем мире, заявила, что в целом спрос на наличные упал после пандемии коронавируса. В то же время, когда центральные банки запаслись большим количеством валюты.

В компании отметили, что такой спад ударит по годовой прибыли, которая не оправдает ожиданий.

"Спрос на банкноты был на самом низком уровне более 20 лет, что приведет к низкому портфелю заказов в 2024 финансовом году", - сообщила компания.

Директор "De La Rue" Клайв Вашер заявил, что центральные банки увеличили заказы банкнот во время COVID-19, как это они и делали всегда во время экономических кризисов. Но теперь банки откладывали новые заказы, поскольку исчерпали свои запасы.

Ожидается, что спад будет ещё продолжаться около 9-12 месяцев.

Это связано с тем, что использование наличных денег во многих странах сокращается, поскольку все больше транзакций происходит онлайн или с помощью карт или бесконтактных платежей.

В De La Rue отметили, что наблюдают спад негативной тенденции, но не уверены, когда именно это произойдет.

Дополнение

В среду акции компании "De la Rue" упали на 30% после того, как компания опубликовала отчет о торгах.

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