Британський виробник банкнот: попит на банкноти найнижчий за останні 20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Виробник банкнот De La Rue заявив, що попит на банкноти у всьому світі знаходиться на найнижчому рівні за останні 20 років, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Компанія "De La Rue", яка виготовляє третину банкнот у всьому світі, заявила, що загалом попит на готівку впав після пандемії коронавірусу. У той самий час, коли центральні банки запаслися більшою кількістю валюти.
У компанії зазначили, що такий спад вдарить по річному прибутку, який не виправдає очікувань.
"Попит на банкноти був на найнижчому рівні понад 20 років, що призведе до низького портфеля замовлень у 2024 фінансовому році", - повідомила компанія.
Директор "De La Rue" Клайв Вашер заявив, що центральні банки збільшили замовлення банкнот під час COVID-19, як це вони й робили завжди під час економічних криз. Але тепер банки відкладали нові замовлення, оскільки вичерпали свої запаси.
Очікується, що спад буде ще тривати близько 9-12 місяців.
Це пов'язано з тим, що використання готівки в багатьох країнах скорочується, оскільки все більше транзакцій відбувається онлайн або за допомогою карток чи безконтактних платежів.
У De La Rue зазначили, що спостерігають спад негативної тенденції, але не впевнені, коли саме це станеться.
Доповнення
У середу акції компанії "De la Rue" впали на 30% після того, як компанія опублікувала звіт про торги.
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