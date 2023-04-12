Британський виробник банкнот: попит на банкноти найнижчий за останні 20 років

ukru
Ексклюзив
15:02 • 31506 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 59137 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 94020 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 219404 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 164414 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 163662 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 251585 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453915 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345398 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357131 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 189132 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 161580 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 132931 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 122992 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 86612 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 219377 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 251573 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 492294 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 627863 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 653288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 37799 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 46028 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 122992 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 161580 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 189132 перегляди
Актуальне
Британський виробник банкнот: попит на банкноти найнижчий за останні 20 років

Британський виробник банкнот: попит на банкноти найнижчий за останні 20 років

Київ • УНН

 • 817286 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Виробник банкнот De La Rue заявив, що попит на банкноти у всьому світі знаходиться на найнижчому рівні за останні 20 років, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Компанія "De La Rue", яка виготовляє третину банкнот у всьому світі, заявила, що загалом попит на готівку впав після пандемії коронавірусу. У той самий час, коли центральні банки запаслися більшою кількістю валюти.

У компанії зазначили, що такий спад вдарить по річному прибутку, який не виправдає очікувань.

"Попит на банкноти був на найнижчому рівні понад 20 років, що призведе до низького портфеля замовлень у 2024 фінансовому році", - повідомила компанія.

Директор "De La Rue" Клайв Вашер заявив, що центральні банки збільшили замовлення банкнот під час COVID-19, як це вони й робили завжди під час економічних криз. Але тепер банки відкладали нові замовлення, оскільки вичерпали свої запаси.

Очікується, що спад буде ще тривати близько 9-12 місяців.

Це пов'язано з тим, що використання готівки в багатьох країнах скорочується, оскільки все більше транзакцій відбувається онлайн або за допомогою карток чи безконтактних платежів.

У De La Rue зазначили, що спостерігають спад негативної тенденції, але не впевнені, коли саме це станеться.

Доповнення

У середу акції компанії "De la Rue" впали на 30% після того, як компанія опублікувала звіт про торги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий Банк мобілізував понад 23 млрд доларів для критичного фінансування України - Малпасс

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52