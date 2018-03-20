Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 45417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 64896 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100560 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108222 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116119 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121559 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132746 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146761 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148058 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль

Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль

Киев  •  УНН

 • 12096 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль, дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом заявил в интервью DW министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

"Я не уверен, что должен защищать наше решение. Позвольте мне только сказать, что все собранные нами данные говорят о том, что агенты российского государства пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца. Так что я считаю, что наша задача сейчас - защитить их, насколько это возможно", - заявил Б.Джонсон, отвечая на вопрос о запрете доступа российским дипломатам к Юлии, которая является гражданкой РФ.

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Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов.

В ответ РФ объявила персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

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