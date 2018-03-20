Британський уряд відмовив російським дипломатам у доступі до Юлії Скрипаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Британський уряд відмовив російським дипломатам у доступі до Юлії Скрипаль, дочки колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, яку разом з батьком отруїли нервово-паралітичною речовиною в британському місті Солсбері. Про це заявив в інтерв’ю DW міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, передає УНН.
“Я не впевнений, що повинен захищати наше рішення. Дозвольте мені тільки сказати, що всі зібрані нами дані говорять про те, що агенти російської держави намагалися вбити і Юлію Скрипаль, і її батька. Так що я вважаю, що наше завдання зараз — захистити їх, наскільки це можливо”, — заявив Б.Джонсон, відповідаючи на питання про заборону доступу російським дипломатам до Юлії, яка є громадянкою РФ.
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Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.
У відповідь РФ оголосила персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.