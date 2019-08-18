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06:35 • 39708 просмотра

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6 марта, 17:12 • 129126 просмотра

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6 марта, 17:07 • 120329 просмотра

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Британский стартап обогнал компании Маска и Безоса в "космических гонках"

Киев  •  УНН

 • 19033 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Британский стартап OneWeb заявил, что получил приоритет на разрешение Международного союза электросвязи (ITU) на использование определенных частот для радиосвязи между спутниками, необходимых для космической сети обеспечения широкополосного интернет-связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В получении доступа к частотам, этот стартап обогнал компании известных миллиардеров Илона Маска и Джеффа Безоса, которые соревнуются, чтобы построить первую коммерческую супутикову интернет-сеть. Такая сеть позволит получить доступ к Интернету даже в тех местах, где проводить наземный связь слишком затратно.

Для этого компании планируют запустить на орбиту тысячи небольших спутников.

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OneWeb вывела на орбиту шесть таких небольших спутников, размером с стиральную машинку, и продемонстрировала ITU способность их скоординированной работы в течение 90 дней. Компания планирует запустить еще 30 спутников до конца года.

Проект компании Маска Starlink планирует вывести на орбиту 12 тысяч небольших спутников и уже вывела 50. Проект компании Amazon Kuiper находится на еще более ранней стадии, пишет LA Times.

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После выделения спектра частот, OneWeb, другие компании будут заботиться, чтобы их сигнал не пересекался с сигналами OneWeb.

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