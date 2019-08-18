Британський стартап обігнав компанії Маска та Безоса в "космічних перегонах"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Британський стартап OneWeb заявив, що отримав пріоритет на дозвіл Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) на використання певних частот для радіозв'язку між супутниками, необхідних для космічної мережі забезпечення широкополосного інтернет-зв'язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
В отриманні доступу до частот, цей стартап обігнав компанії відомих мільярдерів Ілона Маска і Джефа Безоса, які змагаються, щоб побудувати першу комерційну супутикову інтернет-мережу. Така мережа дозволить отримати доступ до Інтернету навіть у тих місцях, де проводити наземний зв'язок надто витратно.
Для цього компанії планують запустити на орбіту тисячі невеликих супутників.
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OneWeb вивела на орбіту шість таких невеликих супутників, розміром з пральну машинку, і продемонструвала ITU здатність їх скоординованої роботи впродовж 90 днів. Компанія планує запустити ще 30 супутників до кінця року.
Проект компанії Маска Starlink планує вивести на орбіту 12 тисяч невеликих супутників і вже вивела 50. Проект компанії Amazon Kuiper перебуває на ще більш ранній стадії, пише LA Times.
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Після виділення спектру частот, OneWeb, інші компанії матимуть дбати, щоб їх сигнал не перетинався з сигналами OneWeb.