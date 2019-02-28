Нову ракету Ariane 6 використовують для запуску супутників OneWeb

"Я б хотів оголосити, що Arianespace і OneWeb досягли угоди, яка доповнює нинішній портфель замовлень, - сказав він на прес-конференції після успішного запуску з космодрому Куру перших шести супутників OneWeb. - Ця угода має на увазі використання з боку OneWeb інавгураційного (першого) польоту Ariane 6. Це буде Ariane 62, а також опціон на дві майбутніх місії Ariane 6. Так що сьогодні я можу оголосити, що найближчий політ Ariane 62 буде виконано для OneWeb".

Це повідомлення присутні зустріли оплесками. Після цього Ісраель запросив партнерів з OneWeb до трибуни для групового фото. Пізніше в Twitter він уточнив, що деталі угоди будуть озвучені в березні.

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Довідка УНН: Ariane 6 - нове покоління ракет-носіїв сімейства Ariane. У листопаді 2016 року Європейське космічне агентство і промислове об'єднання Airbus Safran Launchers підписали в Парижі остаточний контракт на розробку і виробництво Ariane 6.

Вона буде випускатися у двох модифікаціях: легка версія Ariane 62, оснащена двома бічними твердопаливними прискорювачами і здатна нести корисне навантаження масою до 5 т, і важка версія Ariane 64, що має чотири прискорювача і дозволяє виводити на орбіту до 10,5 т вантажу.

Нагадуємо, японський зонд здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу.