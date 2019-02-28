Новую ракету Ariane 6 используют для запуска спутников OneWeb
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Компании Arianespace и OneWeb подписали соглашение об использовании новой ракеты Ariane 6 для запуска спутников британской фирмы. Об этом заявил в четверг исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль, передает УНН.
"Я бы хотел сказать, что Arianespace и OneWeb достигли соглашения, которое дополняет нынешний портфель заказов, - сказал он на пресс-конференции после успешного запуска с космодрома Куру первых шести спутников OneWeb. - Это соглашение подразумевает использование со стороны OneWeb инаугурации (первого) полета Ariane 6. Это будет Ariane 62, а также опцион на две будущих миссии Ariane 6. Так что сегодня я могу сказать, что ближайший полет Ariane 62 будет выполнено для OneWeb".
Это сообщение присутствующие встретили аплодисментами. После этого Исраэль пригласил партнеров по OneWeb к трибуне для группового фото. Позже в Twitter он уточнил, что детали соглашения будут озвучены в марте.
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Справка УНН: Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. В ноябре 2016 Европейское космическое агентство и промышленное объединение Airbus Safran Launchers подписали в Париже окончательный контракт на разработку и производство Ariane 6.
Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащена двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способна нести полезную нагрузку массой до 5 т, и тяжелая версия Ariane 64, имеющий четыре ускорителя и позволяет выводить на орбиту до 10,5 т груза.
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