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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14118 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124212 просмотра

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Новую ракету Ariane 6 используют для запуска спутников OneWeb

Новую ракету Ariane 6 используют для запуска спутников OneWeb

Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Компании Arianespace и OneWeb подписали соглашение об использовании новой ракеты Ariane 6 для запуска спутников британской фирмы. Об этом заявил в четверг исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль, передает УНН.

"Я бы хотел сказать, что Arianespace и OneWeb достигли соглашения, которое дополняет нынешний портфель заказов, - сказал он на пресс-конференции после успешного запуска с космодрома Куру первых шести спутников OneWeb. - Это соглашение подразумевает использование со стороны OneWeb инаугурации (первого) полета Ariane 6. Это будет Ariane 62, а также опцион на две будущих миссии Ariane 6. Так что сегодня я могу сказать, что ближайший полет Ariane 62 будет выполнено для OneWeb".

Это сообщение присутствующие встретили аплодисментами. После этого Исраэль пригласил партнеров по OneWeb к трибуне для группового фото. Позже в Twitter он уточнил, что детали соглашения будут озвучены в марте.

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Справка УНН: Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. В ноябре 2016 Европейское космическое агентство и промышленное объединение Airbus Safran Launchers подписали в Париже окончательный контракт на разработку и производство Ariane 6.

Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащена двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способна нести полезную нагрузку массой до 5 т, и тяжелая версия Ariane 64, имеющий четыре ускорителя и позволяет выводить на орбиту до 10,5 т груза.

Напоминаем, японский зонд совершил успешную посадку на астероид Рюгу.

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