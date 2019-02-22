SpaceX запустила ракету з місячним апаратом з Ізраїлю

Перша ступінь ракети успішно приземлилася на морській платформі. Тим часом друга ступінь доставила в космос обидва апарати. Першим був розгорнутий зонд “Берешіт”, який почав самостійний політ до Місяця. Після цього був запущений на орбіту індонезійський супутник.

“Успішне відділення (апарату від другого ступеню) підтверджено. Місячний модель SpaceIL почав двомісячну подорож на Місяць”, — йдеться в Twitter компанії. Під час її трансляції через яскраве світло сонця момент відділення не був чітко видно на відміну від кадрів виведення супутника зв’язку, що відбувся пізніше.

“Успішний висновок Nusantara Satu на геосинхронну перехідну орбіту підтверджений. 70-а місія SpaceX завершена”, — підбила підсумок американська компанія.

Американській компанії вдалося і цього разу забезпечити вертикальний спуск відпрацьованої першого ступеня Falcon 9. Після відділення перша ступінь ракети, яка виконує роль розгінного блоку, зробила заплановану м’яку посадку на дистанційно керовану платформу в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Через темряву компанія змогла показати не весь спуск ступені, а тільки завершальний етап.

Зонд “Берешіт” був розроблений приватною ізраїльською компанією Spaceil. Завдання апарату — участь в конкурсі на премію фонду інновацій X-Prize і компанії Google. Старт конкурсу Google Lunar X PRIZE був оголошений в 2007 році. Його переможцем стане команда, яка першою створить і відправить на Місяць місяцехід, який зможе здійснити м’яку посадку на супутник, проїхати не менше 500 м і передати на Землю зображення поверхні Місяця. В Google і X-Prize пояснили, що конкурс покликаний стимулювати розвиток приватного освоєння космосу. Розмір головного призу становив 20 млн доларів.

Нагадуємо, японський зонд здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу.