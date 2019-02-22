SpaceX запустила ракету с месячным аппаратом из Израиля

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на морской платформе. Тем временем вторая ступень доставила в космос оба аппарата. Первым был развернут зонд “Берешит”, начавший самостоятельный полет к Луне. После этого был запущен на орбиту индонезийский спутник.

“Успешное отделение (аппарата от второй ступени) подтверждено. Лунный модель SpaceIL начал двухмесячное путешествие на Луну”, — говорится в Twitter компании. Во время ее трансляции из-за яркого света солнца момент отделения не был четко виден в отличие от кадров состоявшегося позже вывода спутника связи.

“Успешный вывод Nusantara Satu на геосинхронную переходную орбиту подтвержден. 70-я миссия SpaceX завершена”, — подвела итог американская компания.

Американской компании удалось и на этот раз обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени Falcon 9. После отделения первая ступень ракеты, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды. Из-за темноты компания смогла показать не весь спуск ступени, а только завершающий этап.

Зонд “Берешит” был разработан частной израильской компанией Spaceil. Задача аппарата — участие в конкурсе на премию фонда инноваций X-Prize и компании Google. Старт конкурса Google Lunar X PRIZE был объявлен в 2007 году. Его победителем станет команда, которая первой создаст и отправит на Луну луноход, который сможет совершить мягкую посадку на спутник, проехать не менее 500 м и передать на Землю изображения поверхности Луны. В Google и X-Prize объяснили, что конкурс призван стимулировать развитие частного освоения космоса. Размер главного приза составлял 20 млн долларов.

Напоминаем, японский зонд совершил успешную посадку на астероид Рюгу.