Британский промоутер подтвердил факт переговоров о возобновлении карьеры Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Владимир Кличко ведет переговоры с стриминговой платформой “DAZN” относительно возможного возобновления карьеры, сообщает УНН со ссылкой на “iFL TV”.
“Думаю, Кличко пока оценивает плюсы и минусы своего возвращения. Пока нет никаких новостей. „DAZN“ действительно ведет с ним переговоры. Мы хотим возвращения Кличко. Он отличный боксер и, надеюсь, мы это снова скоро увидим”, — признался Хирный.
Напомним, что ранее американец Шеннон Бриггс заявил, что ему предложили бой с Кличко-младшим.