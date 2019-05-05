Британський промоутер підтвердив факт переговорів про поновлення кар'єри Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Відомий британський промоутер Едді Хирн підтвердив, що Володимир Кличко веде переговори зі стрімінговою платформою “DAZN” стосовно можливого поновлення кар’єри, повідомляє УНН з посиланням на “iFL TV”.
“Думаю, Кличко поки що оцінює плюси і мінуси свого повернення. Поки немає ніяких новин. „DAZN“ дійсно веде з ним переговори. Ми хочемо повернення Кличко. Він чудовий боксер і, сподіваюся, ми це знову скоро побачимо”, — зізнався Хірн.
Нагадаємо, що раніше американець Шеннон Бріггс заявив, що йому запропонували бій з Кличко-молодшим.