Екс-чемпіон світу заявив про запрошення на бій з Кличко

“Мені подзвонили о 3-й ранку. Мені сказали: „Чемп, ти не хотів би побитися з Володимиром?“ Я сказав: „Lets go champ!“ Ми подивимося. Якщо даний бій трапиться, це буде відмінно. Говорю це на повному серйозі. Мені подзвонили вночі з пропозицією про бій з Володимиром. Я говорив всім. Якщо повернеться чемпіон — це буде землетрус, виростуть гори, буде грім і блискавка”, — заявив 47-річний боксер.

Також Бріггс зауважив, що не завершував кар’єру попри те, що крайній бій провів майже два роки тому (21 травня 2016-го року — перемога у першому раунді над аргентинцем Еміліо Зарате).

“Я ніколи не піду, я просто відпочивав. У своїй кар’єрі я робив перерви. Я добре себе почуваю зараз. Подивіться на мене. Мені 47 років, і я все ще тут, виглядаю добре і відчуваю себе добре. Будемо сподіватися, я повернуся у вересні”, — підкреслив Бріггс.

Примітно, що Бріггс у 2010-му році проводив бій із старшим із братів Кличко — Віталієм. Наразі поразка від Віталія стала останньою серед негативним результатів на профіринзі бійця, який володів титулом чемпіона світу у суперважкій вазі WBO — 60 перемог (53 КО), 6 поразок, 1 нічия.

Зауважимо, що Бріггсу належить світовий рекорд за кількістю нокаутів у першому раунді — 38.

Нагадаємо, що Віталій Кличко повідомляв про можливість повернення у ринг свого молодшого брата.