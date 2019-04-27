Экс-чемпион мира заявил о приглашении на бой с Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Известный титулованный американский боксер Шеннон Бриггс заверил, что получил предложение провести бой с Владимиром Кличко, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал IFL TV.
"Мне позвонили в 3 утра. Мне сказали: "чемп, ты не хотел бы подраться с Владимиром?" Я сказал: "Lets go champ!" Мы посмотрим. Если данный бой случится, это будет отлично. Говорю это на полном серьезе. Мне позвонили ночью с предложением о бое с Владимиром. Я говорил всем. Если вернется чемпион - это будет землетрясение, вырастут горы, будет гром и молния", - заявил 47-летний боксер.
Также Бриггс отметил, что не завершал карьеру несмотря на то, что крайний бой провел почти два года назад (21 мая 2016 года - победа в первом раунде над аргентинцем Эмилио Зарате).
"Я никогда не уйду, я просто отдыхал. В своей карьере я делал перерывы. Я хорошо себя чувствую сейчас. Посмотрите на меня. Мне 47 лет, и я все еще здесь, выгляжу хорошо и чувствую себя хорошо. Будем надеяться, что я вернусь в сентябре", - подчеркнул Бриггс.
Примечательно, что Бриггс в 2010 году проводил бой со старшим из братьев Кличко - Виталием. Сейчас поражение от Виталия стала последней среди отрицательным результатам на профиринге бойца, который владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе WBO - 60 побед (53 КО), 6 поражений, 1 ничья.
Заметим, что Бриггсу принадлежит мировой рекорд по количеству нокаутов в первом раунде - 38.
Напомним, что Виталий Кличко сообщал о возможности возвращения в ринг своего младшего брата.