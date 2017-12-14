Британский парламент оставил за собой право определиться по Brexit

Принятая поправка предусматривает, что итоговое соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС должна быть одобрена парламентом.

Британское правительство выступало против этой поправки и утверждало, что это положение ослабляет его позицию на переговорах с ЕС. Он убеждал, что необходимость ратификации соглашения в парламенте оставит еще меньше времени для переговоров, на которые и так отвели крайне мало времени - до 29 марта 2019 года.

Если эта поправка не будет отменена на последующих этапах, депутаты получат возможность проголосовать за окончательное соглашение, достигнутое с Брюсселем, до его ратификации.

Произошло это за день до того, как премьер Британии Тереза ​​Мэй должна принимать участие в саммите ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit.

Напомним, Великобритания и ЕС достигли договоренности по Brexit.