Британский парламент оставил за собой право определиться по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правительство британского премьера Терезы Мэй потерпело поражение в парламенте во время голосования относительно важной поправки к законопроекту о переносе европейского законодательства в британское, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.
Принятая поправка предусматривает, что итоговое соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС должна быть одобрена парламентом.
Британское правительство выступало против этой поправки и утверждало, что это положение ослабляет его позицию на переговорах с ЕС. Он убеждал, что необходимость ратификации соглашения в парламенте оставит еще меньше времени для переговоров, на которые и так отвели крайне мало времени - до 29 марта 2019 года.
Если эта поправка не будет отменена на последующих этапах, депутаты получат возможность проголосовать за окончательное соглашение, достигнутое с Брюсселем, до его ратификации.
Произошло это за день до того, как премьер Британии Тереза Мэй должна принимать участие в саммите ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit.
Напомним, Великобритания и ЕС достигли договоренности по Brexit.