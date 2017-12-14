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Британський парламент лишив за собою право визначитися щодо Brexit

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Уряд британського прем'єра Терези Мей зазнав поразки у парламенті під час голосування щодо важливої поправки до законопроекту про перенесення європейського законодавства у британське, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Ухвалена поправка передбачає, що підсумкова угода про умови виходу Великої Британії з ЄС має бути схвалена парламентом.

Британський уряд виступав проти цієї поправки і стверджував, що це положення послаблює його позицію на переговорах з ЄС. Він переконував, що необхідність ратифікації угоди в парламенті залишить ще менше часу для переговорів, на які і так відвели вкрай мало часу - до 29 березня 2019 року.

Якщо ця поправка не буде скасована на подальших етапах, депутати отримають змогу проголосувати за остаточну угоду, досягнуту з Брюсселем, до її ратифікації.

Сталося це за день до того, як прем'єр Британії Тереза Мей має брати участь в саміті ЄС, на якому буде обговорюватися Brexit.

Нагадаємо, Британія і ЄС досягли домовленості щодо Brexit.

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