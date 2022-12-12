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Британский министр обороны "открыт" по поводу отправки в Украину оружия большой дальности

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что он "открыто" относится к поставкам Украине систем дальнобойного оружия, если россия продолжит наносить удары по гражданским объектам, передает УНН ссылаясь на ВВС.

Детали

Выступая перед парламентом, бывший премьер-министр Борис Джонсон, активный сторонник Украины, спросил Уоллеса о возможном снабжении Киеву ракетных комплексов большей дальности для уничтожения или повреждения пусковых установок беспилотников.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить", – сказал Уоллес парламенту.

"У нас есть потенциальные системы вооружений, которые далекие, и если россияне продолжат наносить удары по гражданским объектам и попытаются нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открытым для того, чтобы посмотреть, что мы будем делать дальше", - сказал он.

Добавим

С февраля этого года Великобритания выделила Украине 3,8 миллиарда фунтов стерлингов, включая поставки оружия, военную подготовку и гуманитарную помощь.

Риши Сунак посетил Киев в рамках одного из своих первых зарубежных визитов с тех пор, как в октябре стал премьер-министром Великобритании в надежде закрепить обещание Джонсона о том, что британская поддержка Украины будет непоколебима, независимо от лидера.

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