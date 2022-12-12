Британський міністр оборони "відкритий" щодо відправки в Україну зброї великої дальності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив у понеділок, що він "відкрито" ставиться до постачання Україні систем далекобійної зброї, якщо росія продовжить завдавати ударів по цивільних об'єктах, передає УНН посилаючись на ВВС.
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Виступаючи перед парламентом, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, активний прихильник України, запитав Воллеса про можливе постачання Києву ракетних комплексів більшої дальності для знищення чи пошкодження пускових установок безпілотників.
"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати", - сказав Воллес парламенту.
"У нас є потенційні системи озброєнь, які є далекими, і якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних об'єктах і спробують порушити Женевські конвенції, тоді я буду відкритим для того, щоб подивитися, що ми робитимемо далі", - сказав він.
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З лютого цього року Велика Британія виділила Україні 3,8 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи постачання зброї, військову підготовку та гуманітарну допомогу.
Ріші Сунак відвідав Київ у рамках одного зі своїх перших закордонних візитів з того часу, як у жовтні став прем'єр-міністром Великої Британії, сподіваючись закріпити обіцянку Джонсона про те, що британська підтримка України буде непохитною, незалежно від лідера.