Британский водитель установил рекорд скорости на водородном автомобиле
Киев • УНН
64-летний Энди Грин разогнал водородный автомобиль до 654 км/ч на солончаках Бонневиль. Это самая высокая скорость для такого типа транспорта.
64-летний британский водитель Энди Грин установил новый рекорд скорости для автомобилей с водородным двигателем. Он разогнал транспортное средство до 654 км/ч. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Британский водитель, который первым преодолел звуковой барьер на наземном автомобиле, установил новый рекорд скорости, на этот раз на транспортном средстве на водородном топливе
Энди Грин — 64-летний пилот Королевских ВВС в отставке. Новый результат он показал на автомобиле с двумя водородными двигателями внутреннего сгорания. Это произошло на солончаках Бонневиль в штате Юта. Мужчина достиг скорости 406 миль/ч, или 654 км/ч. Совокупная тормозная мощность двигателей составляла 1600 лошадиных сил. Рекорд определили как среднее значение скорости во время двух заездов.
Этот рекорд — огромное достижение команды мирового класса и великолепных технологий
Таким образом, Грин показал самую высокую скорость, которой когда-либо достигал автомобиль с водородным двигателем.
В то же время, по информации издания, в 1997 году Энди Грин установил другой рекорд. На реактивном автомобиле ThrustSSC он проехал по пустыне Блэк-Рок в Неваде со скоростью 763 мили/ч, или 1228 км/ч.
Тогда Грин стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на суше. Он до сих пор остается единственным человеком, которому это удалось.
Напомним
55-летний непалец Ками Рита совершил 31-е восхождение на Эверест, став рекордсменом. Впервые он поднялся на гору в 1994 году, и его вклад помогает Непалу получать мировое признание.