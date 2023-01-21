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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Британские вертолеты Sea King прибыли в Украину

Киев • УНН

 • 9458496 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Украину прибыли британские вертолеты Sea King. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter, передает УНН.

Британские вертолеты Sea King прибыли в Украину

Цитата

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - написал Резников.

Морской король из Великобритании прибыл в свое новое королевство возле Черного моря в Украине!
Это сильное усиление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расширяться.
Спасибо @BWallaceMP

Вместе мы будем защищать моря и земли по всей Европе! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L

— Алексей Резников (@oleksiireznikov) 21 января 2023

Добавим

В декабре Министерство обороны Великобритании сообщало, что Королевские Военно-морские силы Royal Navy провели учения 10 экипажей вертолетов Sea King для Вооруженных Сил Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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