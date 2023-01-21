Британские вертолеты Sea King прибыли в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Украину прибыли британские вертолеты Sea King. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter, передает УНН.
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"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет развиваться и дальше. Спасибо, Бен Уоллес. Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - написал Резников.
Морской король из Великобритании прибыл в свое новое королевство возле Черного моря в Украине!
Это сильное усиление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расширяться.
Спасибо @BWallaceMP
Вместе мы будем защищать моря и земли по всей Европе! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Добавим
В декабре Министерство обороны Великобритании сообщало, что Королевские Военно-морские силы Royal Navy провели учения 10 экипажей вертолетов Sea King для Вооруженных Сил Украины.