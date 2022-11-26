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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

Київ • УНН

 • 797626 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King, які планують передати для України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, інформує УНН.

Цитата

"Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівські військово-морські сили провели навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні спроможності", - зазначає міністерство.

Додамо 

Сполучене Королівство вперше надсилає в Україну гелікоптери. Буде надано три колишні вертольоти Sea King. Перший уже прибув до України. За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків – для забезпечення можливостей пошуку та рятування.

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