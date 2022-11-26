Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

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"Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівські військово-морські сили провели навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні спроможності", - зазначає міністерство.

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Сполучене Королівство вперше надсилає в Україну гелікоптери. Буде надано три колишні вертольоти Sea King. Перший уже прибув до України. За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків – для забезпечення можливостей пошуку та рятування.