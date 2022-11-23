Британія вперше надсилає бойові гелікоптери в Україну — ВВС

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За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків – для забезпечення можливостей пошуку та рятування.

Міністр оборони СК сказав, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що артилерійські снаряди допоможуть українським збройним силам убезпечити нещодавно звільнену територію.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом, останній літак був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Кілька країн надсилали в Україну пілотовані літаки з початку війни, а запити Києва до західних країн надіслати винищувачі поки що залишаються без відповіді.

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Британія також постачає українським військам зимове спорядження, включаючи важкі спальні мішки та килимки, а також приміщення з підігрівом та одяг для холодної погоди.

Сполучене Королівство залишається другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів, і, виступаючи з Осло, пан Уоллес сказав, що підтримка його країни залишатиметься «непохитною».

Нагадаємо

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який стане рекордним для фінської сторони після початку повномасштабного російського вторгнення.