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Британія вперше надсилає бойові гелікоптери в Україну — ВВС

Британія вперше надсилає бойові гелікоптери в Україну — ВВС

Київ • УНН

 • 1471844 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сполучене Королівство вперше надсилає в Україну гелікоптери. Буде надано три колишні вертольоти Sea King. Перший уже прибув до України, заявив міністр оборони Бен Уоллес.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За останні шість тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії для польотів та обслуговування літаків – для забезпечення можливостей пошуку та рятування.

Міністр оборони СК сказав, що його країна також надішле додатково 10 000 артилерійських снарядів. Він зазначив, що артилерійські снаряди допоможуть українським збройним силам убезпечити нещодавно звільнену територію.

Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським Військово-морським флотом, останній літак був знятий з експлуатації ВМС у 2018 році.

Кілька країн надсилали в Україну пілотовані літаки з початку війни, а запити Києва до західних країн надіслати винищувачі поки що залишаються без відповіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Британії анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Британія також постачає українським військам зимове спорядження, включаючи важкі спальні мішки та килимки, а також приміщення з підігрівом та одяг для холодної погоди.

Сполучене Королівство залишається другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після Сполучених Штатів, і, виступаючи з Осло, пан Уоллес сказав, що підтримка його країни залишатиметься «непохитною».

Нагадаємо

Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який стане рекордним для фінської сторони після початку повномасштабного російського вторгнення.

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