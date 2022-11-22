Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 55,6 млн євро

Цитата

«Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території. Це буде десятий пакет військової техніки, який буде поставлено в Україну, вартістю 55,6 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів військової техніки, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 млн євро», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим.

В Міноборони додають, що з оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або розклад надаватися не буде.

Доповнення

В рамках військової допомоги від Сполученого Королівства, Україна отримала нові ракети Brimstone 2 для протистояння російській агресії.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що Литва найближчим часом надішле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також - протягом місяця - партію зимової форми.