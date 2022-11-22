Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 55,6 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги, який стане рекордним для фінської сторони після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, пише УНН.
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«Україна продовжує потребувати підтримки в захисті своєї території. Це буде десятий пакет військової техніки, який буде поставлено в Україну, вартістю 55,6 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів військової техніки, наданих Фінляндією Україні, зараз становить 160,4 млн євро», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами міністра оборони Антті Кайкконена, асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим.
В Міноборони додають, що з оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або розклад надаватися не буде.
Доповнення
В рамках військової допомоги від Сполученого Королівства, Україна отримала нові ракети Brimstone 2 для протистояння російській агресії.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив, що Литва найближчим часом надішле українцям партію снарядів калібру 155 мм, а також - протягом місяця - партію зимової форми.